В Сызрани после атаки дронов ввели режим ЧС

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в границах городского округа Сызрань после массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание RT.

«В границах городского округа Сызрань введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера», - сообщил глава региона в своем аккаунте в мессенджере MAX.

С его слов, все мероприятия по устранению последствий удара проводятся четко и сплоченно.

Напомним, что утром 22 апреля Вооруженные силы Украины атаковали Сызрань, применив 11 дронов. В результате обрушилась часть жилого дома. Жертвами стали два человека — женщина и ребенок. Еще 12 граждан получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте.