Топ-менеджеров «Эксмо» отпустили под обязательство о явке

Гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева, его заместителя Юлию Соколовскую и ещё двух сотрудников издательства отпустили под обязательство о явке, процессуальный статус не присвоен.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела под обязательство о явке были отпущены четверо сотрудников издательства», — сказал собеседник агентства.

Как уточняется, все должны повторно прийти на допрос 24 апреля.

Ранее стало известно, что следствие будет настаивать на мере пресечения топ-менеджерам «Эксмо».

СМИ писали, что Капьева задержали по делу о пропаганде экстремистского ЛГБТ* в некоторых книгах.

Также была задержана замгендиректора «Эксмо АСТ» Шипетина.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.