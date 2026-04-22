В Красноярске завершились поиски мальчика, не вернувшегося из магазина домой

В Красноярске нашли 11-летнего мальчика, о местонахождении которого было ничего не известно с вечера 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным местной полиции, оперативники обнаружили ребенка в одном из дворов Свердловского района города. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. На данный момент стражи порядка устанавливают причины, способствовавшие его уходу.

До этого сообщалось, что четвероклассник ушел из магазина на улице Карамзина 21 апреля около 17:00 мск и не вернулся домой. В полицию с заявлением о пропаже обратилась мать школьника. На поиски ребенка были направлены наряды полиции, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

В середине апреля в Самарской области нашли живой и здоровой трехлетнюю девочку. Малышка ушла гулять с двумя сестрами. Они не стали ее провожать до дома, девочка пропала. Спустя сутки ее нашли у речки и увезли в больницу для обследования.