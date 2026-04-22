В школе Петрозаводска ученица-колясочница сорвалась с лестничным подъемником

Девочка из Петрозаводска рухнула вместе с подъемником в школе. Об этом сообщает «Фактор».

Инцидент произошел во время занятий в интернате. По данным издания, на подъемнике находилась восьмиклассница-инвалид, которая не может передвигаться без коляски. В какой-то момент платформа рухнула вниз.

Девочка зацепилась за механизм и повисла на коляске. В результате ее сняли с конструкции, каких-либо травм она не получила.

После инцидента в школу вызвали родителей пострадавшей. Из-за произошедшего в администрации учебного заведения распорядились проводить уроки на первом этаже.

До этого в Калининграде 14-летняя девочка не выжила после падения с четвертого этажа школы. По данным СМИ, она отпросилась в туалет, но в класс не вернулась.

Ее нашли под окнами учреждения. Медики диагностировали тяжелые травмы. Ей оказали помощь на месте и в больнице, но спасти не смогли.