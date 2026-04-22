Обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки в Дагестане приговорили к пожизненному

Верховный суд Республики Дагестан приговорил к пожизненному сроку мужчину, которого обвинили в изнасиловании и убийстве девочки в городе Каспийске. Его сообщнице назначили 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2018 году женщина предложила своему знакомому похитить малолетнюю девочку для получения выкупа в размере двух миллионов рублей от его родственников. Мужчина подозвал вышедшую из дома девочку и обманом завел ее в заранее приготовленную квартиру, где отобрал у ребенка мобильный телефон и запер.

— Удерживая девочку в квартире, похититель совершал в отношении ребенка насилие. Затем, испугавшись разоблачения, он убил ребенка. Через несколько дней мужчина поместил тело девочки в хозяйственную сумку и выбросил в сточную канаву, — говорится в сообщении.

Мужчину и его сообщницу признали виновными по статьям об организации похищения несовершеннолетней и самом преступлении, грабеже, изнасиловании, сексуальным насильственным действиям и убийстве, передает Telegram-канал ведомства.

17 марта в квартире в подмосковном Ногинске обнаружили тело зарезанного 12-летнего мальчика, а в соседней комнате — его мать без сознания. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего лица в беспомощном состоянии.