Пять человек пострадали в результате удара ВСУ по автобусу в Брянской области

Пять человек, пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в селе Курковичи Брянской области, доставили в больницу.

«Ранены водитель и четыре пассажира», — уточнил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале, отметив, что всем оказали помощь медики.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что в Воронежской области частный дом и два автомобиля получили повреждения в результате ночной атаки 24 украинских беспилотников, пострадавших нет.

Кроме того, в Нижегородской области объект на территории предприятия получил повреждения из-за падения обломков БПЛА.