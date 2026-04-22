Квартира дома загорелась на востоке Москвы

Пожар произошел в квартире дома на Алтайской улице на востоке столицы. Огнеборцы спасли одного человека.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

— На Алтайской улице произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на третьем этаже жилого дома.С помощью спасустройства с четвертого этажа огнеборцы спасли одного человека, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Пожар потушили на площади 30 квадратных метров. Никто не пострадал.

16 апреля в Москве загорелась трехкомнатная квартира в Чуксином тупике. В результате пожара погиб мужчина. По факту трагедии начали процессуальную проверку. Ее ход на контроле у прокуратуры. Погибшим мужчиной оказался врач-стоматолог. Он мог отравиться угарным газом, когда пытался покинуть квартиру.