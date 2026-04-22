Напавший с монтировкой на главу российского района заслушал приговор

Жителя Каменки осудили за нападение с монтировкой на главу района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Пензенской области.

Все произошло 27 августа 2025 года. Мужчина с монтировкой напал на главу Каменского района и избил. Его приговорили к двум годам колонии-поселения. Пострадавшим оказался Александр Помогайбо. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом лопатки и ушибами.

Ранее сообщалось, что конфликт между мужчинами произошел из-за бани. Глава района потребовал у жителя снести строение и назвал его свиньей, а тот в ответ избил его металлической монтировкой.