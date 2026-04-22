Суд взыскал 10 миллионов с экс-сотрудника Федерального агентства по рыболовству

Бутырский районный суд Москвы взыскал 10 миллионов рублей с экс-начальника отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Москве и Московской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игоря Крамарчука.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— В исковом заявлении указано, что в ходе проверки сведений о доходах и расходах государственного гражданского служащего Крамарчук не смог подтвердить законность получения им денежных средств в размере 10 миллионов рублей. Суд исковые требования удовлетворил, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Помимо этого, суд удовлетворил еще одно требование истца. По решению инстанции была изменена формулировка увольнения Крамарчука из агентства. Он покинул свою должность из-за утраты доверия.

Ранее столичный суд изъял имущество на 533 миллиона рублей у экс-замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Такое решение приняли после обращения Генпрокуратуры. Надзорное ведомство выявило несоответствие в официальных доходах Исмаилова за 2010–2022 годы и имуществе, которым он владел.