Стало известно о смерти российской преподавательницы на приеме у психолога

У преподавательницы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) остановилось сердце на приеме у психолога. О смерти стало известно Telegram-каналу «112».

По данным российского издания, 55-летняя женщина на приеме у специалиста начала жаловаться на головную боль. Спустя несколько минут она потеряла сознание.

Прибывшие по вызову медики скорой помощи не смогли реанимировать москвичку. Как утверждает «112», женщина преподавала в МАДИ иностранные языки. Она была старшим преподавателем вуза. Россиянка также интересовалась гаданием на картах Таро и астрологией.

