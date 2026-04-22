Суд в Подмосковье арестовал мужчину, облившего кипятком свою мать

Воскресенский городской суд арестовал мужчину по фамилии Варфоломеев, который облил кипятком свою мать. Пенсионерка скончалась на больничной койке.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал Варфоломееву В.В. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 20 июня 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Мужчина облил женщину кипятком из чайника, так как испытывал к ней неприязнь. Пенсионерку доставили в медучреждение, но спасти не смогли.

Ранее подобное происшествие произошло в офисе в Москве. Одна из сотрудниц облила кипятком свою коллегу. Она сделала это, так как подумала, что женщина настраивает коллектив против нее. В итоге пострадавшую госпитализировали. В больнице у нее диагностировали травмы головы и ожог.