Первый из восьми задержанных в Азербайджане россиян получил срок

Азербайджанский суд приговорил россиянина Александра Вайсеро к четырем годам колонии в рамках расследование дела о легализации денег. Об этом пишет издание Minval.

Следователи утверждают, что Вайсеро легализовал 727 тысяч манатов (32 миллионов рублей), которые тот получил через незаконные букмекерские, лотерейные и «другие азартных сайтов», которые действуют за пределами Азербайджана.

Пытаясь скрыть источник дохода, мужчина переводил деньги частями на разные банковские карты, которые оформляли на разных людей, говорится в материале.

