Minval: Первый из восьми задержанных в Азербайджане россиян получил срок
Азербайджанский суд приговорил россиянина Александра Вайсеро к четырем годам колонии в рамках расследование дела о легализации денег. Об этом пишет издание Minval.
Следователи утверждают, что Вайсеро легализовал 727 тысяч манатов (32 миллионов рублей), которые тот получил через незаконные букмекерские, лотерейные и «другие азартных сайтов», которые действуют за пределами Азербайджана.
Пытаясь скрыть источник дохода, мужчина переводил деньги частями на разные банковские карты, которые оформляли на разных людей, говорится в материале.
Захарова рассказала о судьбе задержанных в Азербайджане россиян
Восемь россиян уже третий месяц находятся в азербайджанском СИЗО. Их подозревают в транзите наркотиков и кибермошенничестве. Среди фигурантов — туристы, студенты и программисты. Некоторые из них до сих пор не могут увидеться с родственниками.