Московский суд арестовал первого замглавы Подольска по делу о взятках

Тверской районный суд столицы отправил в СИЗО первого заместителя главы Подольска Александра Мамлая, который обвиняется в получении взятки.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Тверской районный суд города Москвы 22 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Мамлая Александра Сергеевича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Подробности уголовного дела не уточняются.

Ранее тот же суд избрал меру пресечения первому заместителя главы поселка Звездный городок в Подмосковье Сергею Мишанину по делу о получении взяток. Чиновника отправили под домашний арест до 12 мая.

Главу Звездного городка Евгения Баришевского задержали в январе. Он также находится под домашним арестом. Баришевский и Мишанин, по данным следствия, получили около 10 миллионов рублей от бизнесменов. Что известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».