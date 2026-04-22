Подозреваемый в убийстве Фарион потерял сознание в суде

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко потерял сознание в зале суда.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Журналисты отметили, что накануне он пытался повеситься.

Зинченко говорил, что ведет голодовку.

Ему продлили арест ещё на 60 суток.

Покушение на Фарион произошло в июле 2024 года во Львове. Её доставили в больницу с пулевым ранением в висок, позднее она скончалась, не приходя в сознание.