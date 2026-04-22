Школьного тренера в США приговорили к 40 годам тюрьмы за изнасилование подростка

Американский суд приговорил 31-летнего школьного тренера по волейболу в округе Мак-Дауэлл Джессику Патрик Финли к 40 годам лишения свободы за совращение и интимную связь с одним из школьников, которому на тот момент было 14 лет. Об этом сообщил телеканал WHNS.

В задачи девушки входила помощь школьникам в учебе и выборе будущей профессии. 28 февраля 2024 года ее арестовали и обвинили в шести преступлениях сексуального характера против несовершеннолетнего, восьми эпизодах непристойного поведения с несовершеннолетним и изнасиловании.

В 2025 году девушка отказалась от сделки со следствием и настояла на полноценном судебном разбирательстве. В результате ее признали виновной по всем статьям. Финли получит право выйти под надзор через 28 лет и четыре месяца в случае хорошего поведения, передает телеканал.

25 декабря 2025 года стало известно, что в США арестовали учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и на протяжении нескольких месяцев насиловала их. С июля–августа по декабрь 2025 года педагог переписывалась с двумя школьниками в мессенджерах и отправляла одному из них непристойные материалы.