Адвоката, передавшего гашиш клиенту в суде, приговорили к 3,5 года колонии

Ивантеевский городской суд отправил за решетку на 3,5 года адвоката по фамилии Алексанян, который передал гашиш своему подзащитному прямо в зале инстанции.

Об этом среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Алексаняна А.А. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК строгого режима, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина совершил преступление в декабре прошлого года. Он пронес наркотики в здание суда. Адвокат спрятал 8,5 грамма гашиша в корпусе маркера. Мужчина передал его своему клиенту, однако это заметили конвоиры, которые пресекли преступные действия.

Впоследствии в отношении адвоката возбудили уголовное дело. Его отправили в СИЗО. В январе этого года фигуранту продлили срок ареста.