Жителя Подмосковья осудили за убийство приятеля во время пьянки

Жителя Подмосковья Андрея Митяева осудили на 8,5 года за убийство знакомого во время совместной пьянки в Балашихе.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Суд с учетом позиции Балашихинского городского прокурора назначил виновному наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленник совершил преступление в декабре прошлого года. Он 31 раз ударил знакомого по голове, шее и груди. Мужчина скончался до прибытия медиков.

