Российская восьмиклассница выпала из окна во время урока

В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока в гимназии №32. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По данным российского издания, девочка отпросилась с занятия и не вернулась в класс. По предварительным данным, несовершеннолетняя выжила. У нее выявили множество травм.

К зданию гимназии прибыли сотрудники полиции и медики. Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

До этого стало известно, что в городе Заречный Свердловской области учащегося шестого класса нашли без признаков жизни под окнами многоэтажного дома на улице Ленина.

Еще раньше в Красноармейском районе Волгограда школьницу с многочисленными переломами нашли под окнами дома. Девочка выпала с четвертого этажа. Ее доставили в больницу.