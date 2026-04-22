Женщина умерла на борту самолета, вылетевшего из Москвы

На борту самолёта, летевшего из Москвы в Тбилиси, скончалась пассажирка. Борт экстренно приземлился в Волгограде, сообщили ТАСС в региональном комитете здравоохранения.

Самолёт совершил экстренную посадку вечером 21 апреля из-за резкого ухудшения самочувствия женщины.

Пассажирка страдала тяжёлым неизлечимым заболеванием. Бригада скорой помощи прибыла в аэропорт, но спасти женщину не удалось.

Ранее в Тюмени мужчина умер в аэропорту после посадки на рейс.