Суд рассмотрит дело пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в московском метро

Таганский районный суд столицы рассмотрит дело 64-летней женщины, которая в ноябре прошлого года толкнула девочку на пути на станции метро «Таганская».

Об этом в среду, 22 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Уголовное дело направлено в Таганский районный суд для рассмотрения по существу, — рассказала Нефедова.

Подозреваемой провели комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Согласно ее результатам женщина не осознавала, что делала в момент, когда толкнула девочку на пути.

Инцидент произошел 9 ноября прошлого года. Женщина толкнула школьницу на пути из личной неприязни к ней. Девочку подняли на платформу до прибытия поезда на станцию. Злоумышленницу задержали и предъявили ей обвинение. Позднее суд отправил пенсионерку в СИЗО.