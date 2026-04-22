Москвича задержали за хранение почти 200 патронов

Силовики задержали жителя Москвы, который хранил у себя дом 191 патрон.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— В ходе оперативно-профилактического мероприятия участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Люблино задержали жителя столицы. Он подозревается в незаконном хранении боеприпасов, — рассказали на сайте ведомства.

Мужчина хранил патроны в квартире на Новороссийской улице. В отношении москвича возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее силовики провели обыск в квартире на Нахимовском проспекте у 63-летнего москвича. У мужчины нашли пистолеты и револьверы и 20 патронов. В отношении подозреваемого завели уголовное дело.