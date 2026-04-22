Бывший российский губернатор будет печь хлеб в исправительной колонии

В Курской области бывший губернатор Алексей Смирнов будет готовить хлеб в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бывший губернатор Курской области Смирнов будет печь хлеб в исправительной колонии № 9. 52-летний Смирнов зарегистрирован в Курске и отбывать наказание он должен в ближайшей колонии. Также от него отказался адвокат с 40-летним стажем, который изначально сам вызвался его защищать. Поэтому апелляция на приговор до сих пор не подана и срок истекает на этой неделе.

Ленинский районный суд приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам лишения свободы по делу о взятках. Также он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на десять лет. Также суд постановил взыскать с него в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения вменяемых ему преступлений.

