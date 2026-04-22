РИА: пассажирка, из-за которой экстренно сел самолет в Волгограде, умерла

Пассажирка рейса "Москва — Тбилиси", из-за которой экстренно посадили самолет в Волгограде, скончалась. Об этом сообщили РИА Новости в региональной комитете по здравоохранению. По данным медиков, женщина страдала тяжелым неизлечимым заболеванием. Каким именно, они не уточнили. Врачи, несмотря на все усилия, не смогли ее спасти. 21 апреля самолет авиакомпании "Азимут" совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В пресс-службе аэропорта отметили, что воздушное судно после экстренной посадки вылетело по маршруту следования "Москва — Тбилиси". Местный портал Volganet сообщил, что медицинская помощь потребовалась 69-летней женщине, имеющей онкологическое заболевания 4-й стадии.