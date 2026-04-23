ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области

Украинские военные в четверг нанесли удары по 11 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждены фасад коммерческого объекта и три легковых автомобиля», — написал он.

Как уточнил глава региона, в Шебекинском округе под удар попали сразу четыре населенных пункта: Шебекино, Графовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка.

Утром 23 апреля Гладков сообщил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на Белгород пострадали два человека. Женщина получила осколочное ранение спины, мужчина — слепое осколочное проникающее ранение ноги. Пострадавших доставили в городскую больницу №2.

За день до того Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по коммерческому объекту в Белгороде. В момент атаки на крыше коммерческого объекта находились двое рабочих, которые устраняли повреждения после предыдущего налета дронов. Одного из пострадавших не удалось спасти.