ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области

Украинские военные в четверг нанесли удары по 11 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждены фасад коммерческого объекта и три легковых автомобиля», — написал он.
Как уточнил глава региона, в Шебекинском округе под удар попали сразу четыре населенных пункта: Шебекино, Графовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка.
Утром 23 апреля Гладков сообщил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на Белгород пострадали два человека. Женщина получила осколочное ранение спины, мужчина — слепое осколочное проникающее ранение ноги. Пострадавших доставили в городскую больницу №2.
За день до того Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по коммерческому объекту в Белгороде. В момент атаки на крыше коммерческого объекта находились двое рабочих, которые устраняли повреждения после предыдущего налета дронов. Одного из пострадавших не удалось спасти.