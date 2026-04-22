Мужчину, избившего до смерти знакомого в Кашире, осудили на шесть лет

Каширский городской суд отправил за решетку на шесть лет мужчину по фамилии Ижвильдев, который до смерти избил знакомого в квартире дома.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Ижвильдева Г.А. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на шесть лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина напал на знакомого 28 мая прошлого года. Он 19 раз ударил потерпевшего ногами по голове и груди. Он скончался до прибытия медиков. После задержания Ижвильдев признался, что убил мужчину из личной неприязни.

До этого подобное преступление произошло в подмосковном поселке Лотошино. Там в квартире дома поссорились двое собутыльников. Один из них ударил товарища в голову. Мужчина упал, после чего обвиняемый избил его до смерти. Впоследствии злоумышленника осудили на шесть лет.