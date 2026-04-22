У арестованного заместителя директора «Патриота» нашли целый автопарк

У заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука, арестованного за взятку в 18 миллионов рублей, обнаружился целый автопарк. Об этом пишет Telegtam-канал Mash.

Семь транспортных средств оформлены на самого Мелимука и его супругу. В «коллекции» есть внедорожники Jeep Grand Cherokee, Cadillac Escalade и Chevrolet Captiva, кроссовер Acura MDX, а также Hyundai, Audi и Skoda.

Ранее стало известно, что суд арестовал заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в апреле он получил взятку в размере 18 миллионов рублей от директора компании «Гермес» за общее покровительство. Сама фирма в 2025 году заключила контракты на обслуживание «Патриота» в Московской области и его филиала в Санкт-Петербурге на 1,4 миллиарда рублей.