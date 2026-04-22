Полиция разыскивает мать новорожденной, оставленной у мусорки в Серпухове
Силовики разыскивают женщину, которая оставила тело своей новорожденной дочери около мусорных баков в поселке Большевик в Серпуховском городском округе Подмосковья.
Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Тело младенца обнаружили около домов на улице Ленина вечером 21 апреля. Позднее стало известно, что погибшей оказалась девочка.
На ее теле нашли множественные ножевые ранения. В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело по факту убийства.