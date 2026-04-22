Полиция разыскивает мать новорожденной, оставленной у мусорки в Серпухове

Силовики разыскивают женщину, которая оставила тело своей новорожденной дочери около мусорных баков в поселке Большевик в Серпуховском городском округе Подмосковья.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также розыск роженицы, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Тело младенца обнаружили около домов на улице Ленина вечером 21 апреля. Позднее стало известно, что погибшей оказалась девочка.

На ее теле нашли множественные ножевые ранения. В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело по факту убийства.