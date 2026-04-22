Изрезанную новорожденную, найденную в Подмосковье, убила мать

В Подмосковье в отношении матери убитой убитой новорожденной девочки возбудили дело. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГСУ СК России по региону.

В отношении родительницы ребенка возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. Женщина бросила изрезанное тело девочки за мусорными контейнерами.

Тело младенца обнаружили местные жители в подмосковном поселке Большевик. По предварительной информации родители новорожденного могут быть мигрантами. На теле ребенка обнаружили множество ножевых ранений.

Ранее в Барнауле осудили 17-летнюю мать, которая порезала новорожденного сына канцелярским ножом.