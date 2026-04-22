Артёма Чекалина перевели в СИЗО «Бутырка»

Артёма Чекалина, осуждённого на семь лет по делу о незаконном выводе денежных средств, перевели в СИЗО №2 «Бутырка». Об этом в разговоре с Рен ТВ сообщил адвокат его бывшей жены Лерчек, Константин Третьяков.

По его словам, блогер уже прибыл в следственный изолятор.

«Буквально только что стало известно, что Артем прибыл в "Бутырку"», — высказался Третьяков.

При этом ранее сообщалось, что Артём отправится в СИЗО №7 «Капотня» и пробудет там на карантине как минимум две недели.

Напомним, 14 апреля в Гагаринском суде Москвы состоялось заседание по делу Артёма Чекалина, на котором ему вынесли приговор. Блогера взяли под стражу прямо в зале суда. И хотя защита Артёма надеялась на оправдательный приговор, перед заседанием Чекалин попрощался с детьми. Он признался им, что может не вернуться домой. По его словам, это заявление далось им непросто.