Двое молодых людей обокрали бар на юго-западе Москвы

Двое москвичей воспользовались тем, что сотрудники бара на Южнобутовской улице в столице забыли закрыть дверь в заведении, и ночью проникли в помещение. Молодые люди вынесли оттуда кег с пивом, бокалы и бильярдные кии.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Предварительно установлено, что ночью двое молодых людей находились на Южнобутовской улице и узнали, что дверь бара не закрыта, а в заведении отсутствуют работники и посетители. Они прошли в помещение и похитили оттуда бокалы, два бильярдных кия и один кег с пивом, после чего скрылись, — рассказали на сайте ведомства.

Полицейские задержали подозреваемых. Бильярдные кии вернули в бар. В отношении молодых возбудили уголовное дело. Им предъявили обвинение. На время следствия фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

