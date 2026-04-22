Приставы принудительно взыскали с блогера Дудя* более 60 тысяч по штрафам

Приставы принудительно взыскали с блогера и журналиста Юрия Дудя* свыше 60 тысяч рублей по штрафам. Он остался должен еще восемь тысяч.

Об этом в среду, 22 апреля, стало известно из материалов судебных приставов.

— Более 60 тысяч рублей штрафов принудительно взыскали с блогера-иноагента Юрия Дудя*, в том числе за отсутствие плашки иноагента, при этом он все еще должен восемь тысяч рублей, — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

Журналист должен 4,1 тысячи за нарушение порядка деятельности иногента. Второй штраф на 3,6 тысячи касается акта, который выдало управление Роскомнадзора по ЦФО.

В начале апреля у Дудя* арестовали квартиру в Москве из-за долгов. Речь идет о жилье в районе Южное Бутово. Трехкомнатная квартира блогера оценивается приблизительно в 26 миллионов рублей.

В феврале этого года Дудю* ужесточили наказание по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Помимо заочного приговора сроком на один год и 10 месяцев, ему запретили администрировать сайты на протяжении трех лет.

*Признан иноагентом в РФ.