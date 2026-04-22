Прокуратура направила в суд дело иноагента Максима Курникова

Прокуратура в Оренбурге направила в суд дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента Максима Курникова*.

«Утверждено обвинительное заключение... С ноября 2025 года по февраль 2026 года обвиняемый... распространил в интернет-мессенджере несколько видеоматериалов без указания на их создание и распространение иноагентом», — говорится в сообщении.

Курников находится в розыске. Уголовное дело направили в Дзержинский райсуд Оренбурга для заочного рассмотрения по существу.

Ранее приставы принудительно взыскали с иноагента Юрия Дудя* более 60 тысяч рублей штрафов. * Признаны в России иноагентами.