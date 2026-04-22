Прокурор заочно запросил почти два года колонии для кинокритика Долина*

Прокурор заочно потребовал осудить на один год и 10 месяцев кинокритика Антона Долина*, который обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в судебном участке мирового судьи №353 в Москве.

— В ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить Долина* к одному году и 10 месяцам лишения свободы заочно, — передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

По данным следствия, мужчина дважды в течение года нарушил закон об иноагентах — он не ставил необходимые плашки под своими публикациями. В связи с этим Долин* получил два административных штрафа. Однако это не повлияло на кинокритика, и он продолжил не маркировать публикации.

Уголовное дело в отношении Долина* возбудили в сентябре 2025-го. Затем суд заочно арестовал его на два месяца. Позднее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.