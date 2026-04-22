Петербурженка с тройным гражданством пойдет под суд за легализацию нянь-мигранток

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом обвиняемая в организации подпольного агентства, нелегально поставлявшего в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под суд пойдет 46-летняя петербурженка, имеющая тройное гражданство. Она проходит по уголовному делу об организации незаконной миграции.

По версии следствия, обвиняемая управляла двумя фирмами. Они помогали жительницам государств Юго-Восточной Азии легализоваться в России. Иностранки получали приглашение на въезд на основании фиктивных трудовых договоров о занятии преподавательской деятельностью. В действительности женщины работали в семьях в качестве нянь и сиделок преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.

По указанной схеме фигурантка легализовала в стране 434 иностранки. Ее доход от этой деятельности превысил 112 млн рублей.

Нелегальный бизнес ликвидировали в феврале прошлого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Обвиняемой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Материалы расследования направили в миграционную службу. Вопрос о выдворении гражданок азиатского государства за нарушение миграционного законодательства решен. Уголовное дело передали в Смольнинский районный суд Петербурга.