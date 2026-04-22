Тело младенца нашли в мусорке в подмосковном поселке

Тело младенца нашли в мусорном баке в поселке Большевик в Серпуховском городском округе Подмосковья.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «МК».

— Тело новорожденного обнаружено во вторник (21 апреля — прим. «ВМ») вечером в подмосковном поселке Большевик (Серпуховский городской округ), — говорится в материале.

Причина его смерти неизвестна. Также нет информации о том, мальчик это или девочка. Родителями ребенка могут быть мигранты.

В конце марта брошенную новорожденную девочку нашли в Тюмени. Родители оставили ее в кузове эвакуатора и скрылись. Девочка выжила, ей оказали медицинскую помощь. В отношении матери ребенка завели уголовное дело.