В Омске оставленный с дедушкой трехлетний ребенок погиб при пожаре

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту неосторожного причинения смерти ребенку. Малыш погиб при пожаре.

Днем 21 апреля в многоэтажном доме на улице 4-я Любинская загорелась квартира. При тушении пожара в одной из комнат было найдено тело трехлетнего мальчика. Его 81-летнего дедушку удалось спасти, он госпитализирован и находится в реанимации.

"Предварительно причинами возгорания могли стать неосторожное обращение с огнем либо неисправность электропроводки, - сообщает прокуратура Омской области. - Точная причина трагедии будет установлена после проведения соответствующих экспертиз".

По предварительным данным, утром мама погибшего мальчика ушла на работу. Ребенок находился под присмотром пожилого дедушки.