В Москве задержан россиянин 1981 года рождения, планировавший по заданию запрещённых украинских террористических организаций устроить взрыв у объектов российского Минобороны, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Задержан... планировавший... совершить подрыв самодельного взрывного устройства... около объектов министерства обороны России», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, фигурант инициативно вышел на контакт с боевиками и по их заданию прибыл в Москву для совершения теракта.

У задержанного изъят смартфон, через который он поддерживал связь с куратором.

В Крыму также задержали жителя Волгоградской области 1995 года рождения, который по заданию ГУР Украины собирал данные о дислокации подразделений Минобороны России на территории Севастополя.