ФСБ сообщила о задержании в Севастополе агента украинских спецслужб

В Севастополе задержан агент украинских спецслужб, снимавший по заданию своих кураторов объекты Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Как установило следствие, житель Волгоградской области 1995 года рождения по собственной инициативе установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Задания он получал через мессенджер. С этой целью фотографировал военные объекты в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Подозреваемый взят под стражу.