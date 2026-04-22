Увеличилось число пострадавших при обрушении подъезда в Сызрани

В Сызрани в результате удара БПЛА ВСУ число пострадавших выросло до 12 человек. Под завалами остаются еще двое, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в «Макс».

Два дома пострадали от ударов дронов, в одном из них продолжается разбор завалов после обрушения подъезда.

«Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Работают медицинские психологи», — подчеркнул Федорищев.

В ночь на 22 апреля Сызрань в Самарской области подверглась атаке дронов ВСУ. Жители города насчитали более десяти взрывов, вызванных работой систем противовоздушной обороны, а также слышали звуки пролетающих беспилотных летательных аппаратов.

Чтобы устранить последствия, потребовалось больше 300 сотрудников экстренных служб. В город дополнительно направили 55 профессионалов из Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильную группу Самарской области. Для закрепления неустойчивых элементов здания используется специализированная техника.

По информации, опубликованной Shot, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Сызрани с использованием беспилотных летательных аппаратов «Лютый». Эти дроны были запущены из Харьковской области. Беспилотники этой модели способны преодолевать расстояние более тысячи километров. Их размах крыльев составляет около семи метров, а длина — 4,4 метра.