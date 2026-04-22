В Москве мужчину зажало между вагоном и платформой на станции МЦД

Мужчину зажало между вагоном и платформой на станции МЦД-1 «Москва-Сити». Движение временно остановлено.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

— Попавший под поезд на станции Москва-Сити мужчина выжил (...) его доставляют в Склиф (НИИ имени Склифосовского — прим. «ВМ»), он находится в спутанном сознании, — говорится в публикации.

7 апреля интервалы движения поездов были увеличены на Кольцевой линии метро против часовой стрелки из-за человека на путях. Тогда пассажирам было рекомендовано пользоваться поездами по часовой стрелке, а также БКЛ.

10 апреля мужчина скончался, упав на рельсы на станции московского метро «Улица Академика Янгеля». При падении мужчина разбил стекло кабины поезда, один из осколков попал в лицо другой пассажирке.