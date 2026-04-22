Стало известно о погибших при мощном пожаре в российском городе

В результате пожара в многоквартирном жилом доме на улице Пионерской в городе Благовещенске Амурской области погибли четыре человека. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На момент прибытия первых пожарных в подъезде наблюдалось сильное задымление. Силы экстренных служб направили на спасение людей и тушение пожара.

— При помощи спасустройств огнеборцами МЧС России из соседних квартир спасено 13 человек, из них три ребенка. Пожар локализован на 60 квадратных метрах. По предварительной информации, в результате пожара погибли три человека, один из них — ребенок. Еще один ребенок пострадал, доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара были задействованы 22 специалиста и пять единиц техники, включая 18 спасателей и четыре единицы техники от МЧС. На месте работают психологи, передает сайт ведомства.

