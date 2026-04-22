Раскрыта судьба выживших в горах Бурятии туристов

Выжившие туристы из красноярской группы спустились с горы в Бурятии самостоятельно. Их судьбу раскрыла РИА Новости пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Уточняется, что им удалось спуститься вечером 21 апреля. Эвакуацию троих туристов, которым не удалось выжить, возобновили 22 апреля.

О трагедии стало известно 21 апреля. Трое туристов не пережили переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Окинском районе. Они были опытными альпинистами и часто ходили в походы. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Позже по делу задержали организаторов тура.