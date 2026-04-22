Солиста Мариинского театра взяли в заложники и избили

Солиста Мариинского театра Юрия Заряднова взяли в заложники и избили на фоне бракоразводного процесса. Пострадавший обвиняет в этом брата супруги, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам артиста, его обманом пригласили в квартиру на Невском проспекте якобы для обсуждения имущественных вопросов с юристом. Однако певец оказался в ловушке: в помещении находились его супруга и двое мужчин — родственник и приятель жены.

Один из них применял физическое давление, нанося удары без видимых следов, второй диктовал текст расписки с требованием переписать имущество. Как утверждает Заряднов, ему также поступали угрозы разрушить карьеру и личную жизнь.

Ситуация прервалась из-за настойчивых звонков из театра, в итоге артиста отпустили, забрав мобильный телефон. После этого он отправился на концерт в Кронштадт, где выступил перед зрителями.

После возвращения Заряднов обратился в полицию с заявлением. В настоящее время он находится на гастролях в Петрозаводске и надеется, что к его возвращению агрессоров уже задержат.