Обрушился дом: что известно об атаке БПЛА на Сызрань

В ночь на 22 апреля Сызрань подверглась атаке беспилотников. Один БПЛА попал в жилой дом, в результате чего обрушился целый подъезд, одиннадцать человек пострадали.

© Российская Газета

Как сообщили в МЧС России, среди раненых двое детей.

"Людям оказывается необходимая медицинская помощь", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Напомним, беспилотник ВСУ атаковал четырехэтажный дом рано утром. Как рассказал губернатор Вячеслав Федорищев, из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, еще двое жильцов остаются под обломками.

На появившихся в Сети кадрах видно, что от подъезда осталась груда кирпичей и кусков бетона. Взрывной волной разворотило балконы, выбило оконные рамы и стекла. По словам очевидцев, повреждения получили и припаркованные рядом машины.

Жильцов дома эвакуировали. Для них организовали пункт временного размещения.

Сейчас спасатели пытаются добраться до людей, которые могут находиться под завалами. В надежде услышать какие-нибудь звуки, они регулярно объявляют "минуту тишины".

На месте обрушения работают 300 сотрудников МЧС, задействовано свыше 80 единиц техники, в том числе инженерной. При этом группировку спасателей планируется усилить. Как уточнили в ведомстве, в Сызрань должны прибыть 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка главка МЧС России по Самарской области.

Региональное следственное управление СК РФ тем временем сформировало группу для изучения обстоятельств происшествия, куда вошли самые опытные сотрудники.