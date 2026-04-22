ВСУ атаковали автомобиль в Брянской области

ВСУ атаковали FPV–дроном гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района Брянской области.

По информации губернатора Александра Богомаза, в результате террористической атаки был ранен мирный житель.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждён автомобиль», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки БПЛА в Сызрани произошло обрушение части дома.

По данным МЧС, под завалами могут находиться ещё два человека.