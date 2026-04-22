Прилетевшего из Дубая россиянина задержали на таможне из-за коралла в рюкзаке

Россиянина, прилетевшего из Дубая, ОАЭ, задержали таможенники в аэропорту Новосибирска Толмачево из-за запрещенного к провозу морского сувенира в багаже. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

44-летний житель Новосибирска проследовал через «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии у него товаров для декларирования. Однако с помощью рентгена в его рюкзаке нашли коралл весом более 620 граммов. Пассажир пояснил, что нашел его на пляже и привез домой на память об отдыхе.

Экспертиза выявила, что коралл относится к отряду Мадрепоровые и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Его перемещение возможно только при наличии разрешительных документов.

В отношении туриста возбудили два административных дела по фактам недекларирования товаров и несоблюдения установленных запретов и ограничений.

Ранее другой мужчина во время отдыха в Таиланде нашел на пляже морскую раковину, привез ее в Россию и нарвался на штраф. Экспертиза показала, что она подпадает по действие Конвенции СИТЕС.