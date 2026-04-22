В российском городе частично обрушился подъезд жилого дома

В Сызрани Самарской области произошло частичное обрушение подъезда жилого дома Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее информации, на месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы. Из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок, заявил один ребенок.

Там также заявили, что дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС были направлены к месту инцидента. Причины и обстоятельства обрушения подъезда устанавливаются.

ВСУ ударили по российскому городу

Незадолго до этого издание Life со ссылкой на Telegram-SHOT сообщило, что Сызрань подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет дронов.

Как рассказали журналистам местные жители, сильные взрывы начали раздаваться около трех часов ночи по местному времени.

Официальной информации об атаке на этот город пока не поступало.

Ранее украинский беспилотник врезался в дом в Уфе.