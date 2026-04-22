Экс-главе космического центра имени Хруничева заочно вынесли приговор

Суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы экс-главу государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева Андрея Калиновского, сообщает в среду РИА Новости.

© Московский Комсомолец

По данным издания, Калиновского заочно приговорили в московском суде к семи годам лишения свободы по делу с ущербом в 393,5 миллионов рублей.

В сообщении уточняется, что Калиновский арестован в России заочно, также его объявили в международный розыск, а на его имущество в РФ наложен арест.

Калиновский, уточняет издание, признан виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями – так, занимая должность и.о. гендиректора, а затем и главы центра, он заключил договоры поставок с одной организацией на невыгодных для своего предприятия условиях (таким образом, затраты на закупку выросли в 3-5 раз), а также обеспечивал победу этой организации в конкурсных процедурах. По некоторым данным, Калиновский мог скрыться на Кипре, пишет СМИ.