Почти 500 боевых патронов изъяли полицейские у задержанного в Щербинке мужчины

В ТиНАО сотрудники полиции задержали мужчину, незаконно хранившего дома 480 патронов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«В рамках оперативно-профилактической операции «Арсенал» сотрудники уголовного розыска задержали на ул. 3-я Барышевская в районе Щербинка 45-летнего уроженца Мытищ. При обследовании его квартиры полицейские обнаружили и изъяли 480 патронов калибра 7,62 мм, предназначенные для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия», – пояснили в ведомстве.

Уточянется, что возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ведется следствие.