Россиянин пытался изнасиловать знакомую прямо на улице

В Брянске вынесли приговор мужчине, который пытался изнасиловать знакомую прямо на улице. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного суда сообщает «Брянская губерния».

Инцидент произошел на глазах у случайного свидетеля. Пьяный мужчина внезапно набросился на приятельницу, опрокинул ее на землю и стал наносить удары по голове, сопровождая избиение угрозами. Также он попытался ее изнасиловать — женщина отчаянно сопротивлялась. Довести задуманное до конца злоумышленнику помешал прохожий.

На суде нападавший вину полностью отрицал. Он выдвинул версию, что потерпевшая была нетрезва и падала сама. Более того, подсудимый настаивал на корыстном оговоре, однако суд счел его доводы несостоятельными.

Никаких денежных претензий жертва не предъявляла. Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее пьяный мигрант изнасиловал женщину в бытовке в Москве.